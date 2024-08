Scandale et tragédies dans les coulisses d'un palace parisien. Après quatre ans de rénovations, le Louis XVI s'apprête à rouvrir ses portes. Le nouveau manager et son adjointe sont bien décidés à accueillir avec l'élégance requise les habitués, et ceux qui découvrent le palace parisien. Hélas, rien ne se passe comme prévu : voilà qu'un crime affreux est perpétré dans la suite d'un politicien en vue et qu'un terrible problème de santé menace de briser les rêves d'un jeune couple... Pour Gabrielle Gates, consultante en art new-yorkaise blessée par la vie, cette série de drames va cependant avoir du bon en la personne d'Alaistair Whyte-Jones, un médecin londonien qui la réconcilie avec l'amour. Mais tandis que les coeurs s'emballent, d'autres tragédies guettent...