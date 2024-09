Salué par Ursula Le Guin comme une des plumes les plus brillantes à l'origine de la littérature de fantasy, le théosophe gallois Kenneth Morris s'inspira de l'épopée celtique du Mabinogion, pour écrire des romans qui devaient par la suite sombrer dans l'oubli. Le Livre des Trois Dragons, paru en 1930, narre les aventures du héros Manawyddan. S'y croisent druides, ovates et bardes, guerriers et artisans, dans un récit où les dieux mènent la danse, avec à leur tête Hu Gadarn, l'Empereur des Dieux et des Cymry, les gallois, qui règne sur l'Ile des Puissants.