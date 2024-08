Comment garder son coeur intact dans la folie du monde ? Etats-Unis d'Amérique, dans un futur pas si lointain. Le jeune Bird Gardner vit seul avec son père sur un campus universitaire. Depuis quelques années, leur existence est rythmée par des lois liberticides. Le gouvernement a en effet instauré un pacte de préservation des traditions, permettant de considérer tout élément de culture étrangère comme suspect, et potentiellement dangereux pour la société. Les citoyens sont surveillés, les manifestations interdites. Les livres considérés comme séditieux sont retirés des bibliothèques. A commencer par ceux de la mère de Bird, la poétesse Margaret Miu, disparue mystérieusement trois ans plus tôt. Le jeune garçon a appris à se désintéresser d'elle, à ne poser aucune question sous peine d'attirer l'attention des forces de l'ordre. Mais le jour où une lettre arrive, ne contenant qu'un mystérieux dessin, il comprend que c'est sa mère qui lui laisse un indice pour la retrouver. Guidé par un réseau clandestin de bibliothécaires, Bird entreprend alors une quête à la recherche de Margaret qui va le conduire à prendre peu à peu conscience du sort des opprimés et de la nécessité impérieuse de porter leurs voix. Après Tout ce qu'on ne s'est jamais dit et La Saison des feux, Celeste Ng revient avec un nouveau roman bouleversant d'humanité et d'actualité. Sur fond de dystopie inquiétante, qui n'a rien à envier à La Servante écarlate de Margaret Atwood, Nos coeurs disparus raconte le destin d'une famille en lutte pour raviver l'espoir et la justice dans une société qui a cédé au pire des conservatismes.