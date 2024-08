Le club des amateurs de romans policiers Tome 2 : Le crime du SS Orient [EDITION EN GROS CARACTERES

Nos six membres du Club des amateurs de romans policiers ont, croient-ils, de la chance. Grâce au Dr Anders Bright, l'un des fondateurs, Alicia et ses amis embarquent avec 400 autres vacanciers pour une croisière de luxe à bord du SS-Orient - réplique d'un glorieux modèle à vapeur qui naviguait jadis entre l'Angleterre et l'Australie. Un voyage dans le temps infusé de charme et de glamour ? Oui, mais pas seulement. Un passager est en effet bientôt retrouvé mort dans son lit. Puis un autre disparaît par-dessus bord en pleine nuit. Et un troisième est poignardé. Terreur en mer, et pas d'échappatoire ! Puisqu'il n'y a sur le bateau ni détective belge, ni vieille dame de la campagne anglaise, les membres du club, tous férus de meurtres en huis clos, se mettent à enquêter. Ils ont peu de temps, peu d'indices... et d'innombrables soupçons.