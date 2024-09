Silica Tome 4 : Epée et Damnation

Plongez dans les flammes de l'Enfer avec Ryan et Blaire dans ce quatrième tome haletant ! Vous n'êtes pas au bout de vos surprises ! Blaire a invoqué l'épée Keros. Nouvelle arme, nouveaux pouvoirs... Mais aussi, nouveaux problèmes. Blaire a changé. Elle a de brusques accès de colère et perd le contrôle de ses émotions. L'épée démoniaque aurait-elle pris possession d'elle ? La situation s'envenime encore lorsqu'un démon apparaît et propose à Blaire de le suivre en Enfer. Et à la surprise générale, elle accepte ! Pas le choix, Ryan va devoir la suivre pour tenter de la ramener à la raison. Il avait bien dit qu'il irait jusqu'en Enfer pour elle... Il ne s'attendait pas à être pris au mot ! Ryan trouvera-t-il le moyen de sauver Blaire ?