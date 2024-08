Nous sommes l'étincelle

Quand les tensions entre générations deviennent trop fortes, des groupes d'adolescents choisissent de rompre définitivement. Mais créer une société alternative est-il possible ? C'était il y a longtemps. Avant qu'on interdise la forêt, avant les braconniers, les cannibales, les commandos... En 2025. Antigone et Xavier, puis Paul, Jay, La Houle avaient vingt ans. Ils sont partis dans la forêt. Ils ont cru à ce rêve, à cette révolution. Comme des milliers d'autres. Et maintenant, trente-six ans plus tard, parmi les arbres, il en reste seulement quelques-uns. Des survivants. Presque des enfants. " Un roman grandiose, porté par une plume brutale et poétique. Une histoire belle et douloureuse qui vibrera pour longtemps en vous". JULIE / Hall du livre (Nancy) "J'ai eu un immense coup de coeur pour ce roman de Vincent Villeminot qui, selon moi, devrait être lu aussi bien par les jeunes que par les adultes. L'auteur a réussi un incroyable tour de force". ABIGAËL / Librairie Birmann - Majuscule (Thonon-les-Bains)