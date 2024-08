"Vingt ans après" est la suite du roman " Les Trois Mousquetaires" d'Alexandre Dumas. Vous allez retrouver : Athos, Porthos, Aramis et d'Artagnan aux prises avec Mazarin et Cromwell dans le cadre de la fronde et la révolution d'Angleterre D'Artagnan a vu ses amis quitté la compagnie des Mousquetaires après la campagne de la Rochelle. Il y est resté mais n'est pas monté en grade depuis. Mazarin cherche des serviteurs puissants pour combattre cette fronde qui débute. Bien que n'appréciant pas Mazarin, d'Artagnan accepte sous l'influence du Comte de Rochefort de rencontrer ses trois amis pour reformer l'équipe des quatre Mousquetaires qui avait tant bataillé sous Richelieu . D'Artagnan rend donc visite à ses trois amis Aramis, devenu l'abbé Herblay, Athos, Comte de la Fère et Porthos, devenu M. Porthos du Vallon de Bracieux de Pierre-fonds... Bonne lecture Ce roman est édité en 2 tomes.