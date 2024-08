Lorsque sa grand-mère commence à perdre la mémoire, Kim tente de combler les silences en invoquant ses souvenirs d'enfance, dans une remémoration d'une infinie et terrible tendresse. S'ouvre alors une tourbillonnante quête familiale sur les figures féminines qui constituent sa lignée maternelle : un arbre généalogique de sorcières entretenant un puissant lien avec la nature, de femmes subversives en recherche permanente de liberté, parmi lesquelles Kim se crée une place. Prodigieux roman de formation du XXIe siècle, récit de libération - des traumatismes familiaux, de l'identité de genre et de classe -, Hêtre pourpre invente sa propre langue magique pour dire l'indicible. Bruissant de corps et de formes diverses, ce premier roman, lauréat des Prix du livre allemand et Prix suisse du livre, est un feu de joie qui embrase tout sur son passage. Cet ouvrage est publié avec le soutien de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia.