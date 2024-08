Rome. 4e édition

Nous croyons savoir beaucoup de la civilisation romaine ; nous pensons la connaître parce qu'elle est la source vive de la nôtre. Mais il faudrait pouvoir restituer, sur les hommes et sur les choses, le regard des Romains. Imagine-t-on, par exemple, que les combats de gladiateurs étaient jugés, au début de l'Empire, comme les seules représentations offrant à la jeunesse l'exemple du courage, alors que le théâtre était considéré comme le plus immoral des spectacles ? Se doute-on que l'ouverture progressive de la citoyenneté à toutes les populations de l'Empire n'est pas un pas vers la démocratie mais plutôt la solution apportée à des problèmes d'effectifs dans l'armée romaine ? Ce guide culturel propose au lecteur les clés nécessaires pour comprendre une civilisation à la fois si proche et si différente de la nôtre. Chacun pourra y trouver les rubriques qui lui permettront de satisfaire sa curiosité et de construire son parcours de lecture.