Les Pêcheurs de coquillages. Pack en 2 volumes : Tomes 1 et 2 [EDITION EN GROS CARACTERES

Les Pêcheurs de coquillages... Un ciel lourd de nuages, une plage aux reflets nacrés et trois enfants à la peau brunie, les pieds dans l'eau. Pour les collectionneurs, ce n'est qu'une toile mineure du grand Lawrence Stern, mais pour Pénélope, c'est le souvenir d'une enfance heureuse et bohème, à jamais immortalisée par son père. Après une vie riche et bien remplie, elle n'aspire désormais qu'à une retraite paisible au bord de l'océan, à contempler cette oeuvre qu'elle aime tant. Mais quand le tableau devient l'objet de toutes les convoitises, sa famille menace de voler en éclats. Plongée dans le souvenir des grandes passions et tragédies qui ont rythmé sa vie, Pénélope sait que la seule décision à prendre est celle que lui dicte son coeur. Véritable best-seller lors de sa première publication, Les Pêcheurs de coquillages est un classique qui a déjà touché des millions de lecteurs dans le monde, et fait partie des 50 romans préférés des Britanniques, d'après la BBC. Rosamunde Pilcher (1924-2019) est une romancière anglaise, titulaire de l'ordre de l'Empire britannique. Elle est l'autrice de 28 romans, qui ont rencontré un succès international avec des traductions dans 20 langues et plus de 60 millions de livres vendus dans le monde.