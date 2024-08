Avec Tout le bleu du ciel, son premier roman, Mélissa Da Costa a conquis les lecteurs par centaines de milliers. Depuis, ses personnages cabossés par la vie et pourtant si lumineux font partie de nous... Joanne répond à une annonce proposant d'accompagner dans son road trip un jeune homme souffrant d'un alzheimer précoce. Trois jours plus tard, avec un grand chapeau noir et un sac à dos, elle monte dans le camping-car d'Emile, direction les Pyrénées. Ce qui pousse Emile à fuir, on le sait : il entend profiter pleinement et librement du temps qu'il lui reste. Pour Joanne, mystère. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté, à la rencontre des autres et à la découverte de soi.