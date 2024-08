Maths MP-MPI. Edition 2024

Vous avez besoin d'accompagnement pour appliquer votre cours de mathématiques du programme de MP ou MPI ? Vous voulez être à l'aise face à tout exercice ? La clef de la réussite est de bien maîtriser les exercices incontournables du programme. Cet ouvrage vous fait découvrir ces exercices et vous dévoile leurs méthodes de résolution. Pour chaque exercice, vous trouverez : - La méthode de résolution expliquée et commentée étape par étape. - Le corrigé détaillé rédigé. - Les astuces à retenir et les pièges à éviter. Ce recueil compte 162 exercices tous corrigés.