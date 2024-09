Bref ! Comment faire pour que ça change vite et durablement avec Palo Alto

Si on affirme que certaines thérapies se donnent dix séances pour résoudre votre problème, vous êtes en droit de vous interroger. Et si l'on ajoute à cela que ces thérapies ne s'intéressent pas à la cause de ce problème, mais explorent ce que vous faites ici et maintenant pour le résorber, comment réagissez-vous ? Sceptiques ? Comme tout le monde, vous rencontrez des difficultés et en venez à bout. En général. Car il arrive qu'un problème s'avère insoluble alors que vous pensez avoir tout essayé. Or, c'est dans vos tentatives logiques mais inopérantes que le thérapeute systémique stratégique trouvera, paradoxalement, une clé. Dans ce livre, vous arpenterez quelques champs des sciences humaines qui font socle au modèle de Palo Alto : de la cybernétique à l'ethnologie, en passant par les lois de la communication. Entre expériences sérieuses et créativité joyeuse, vous découvrirez la nature et le fonctionnement de ce modèle au travers de véritables cas cliniques, tranches de vie, citations littéraires et blagues : autant d'illustrations singulières et universelles pour se souvenir que chaque thérapie, comme chaque vie, est unique.?