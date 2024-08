Affirmez le divin en vous. Les 150 clés du traitement spirituel

Reliez-vous à l'Absolu pour améliorer vos conditions de vie Vous ne savez plus comment faire pour aller mieux ? Commencez par identifier vos objectifs puis à l'aide de cet ouvrage, mettez en place des traitements personnalisés selon vos besoins (santé, emploi, etc.). Basé sur des principes christiques, le traitement spirituel vous permettra de vivre le monde dans son état le plus parfait et complet. Soyez attentifs aux nombreux signes qui vous entourent et adoptez les précieux conseils que vous livre Denis Labouré ! Dans cet ouvrage vous découvrirez : - 150 clés pour vous ouvrir au traitement spirituel ; - les fondements historiques de cette science divine ; - et 10 leçons à appliquer dans votre quotidien pour expérimenter l'Absolu. Aide-toi, le ciel t'aidera !