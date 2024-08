Les Monsieur Madame. Tu es formidable

Découvre une histoire sur la confiance en soi avec les Monsieur Madame ! Qu'on soit monsieur Rigolo, monsieur Silence ou madame Canaille, il est important d'apprécier qui on est. Parfois, on peut se sentir différent ou moins capable que les autres, et nos amis nous aident à voir que l'on est unique et que l'on peut faire des choses formidables.