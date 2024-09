L'analyse du discours. Donner du sens aux dires

Soumis à l'emprise de multiples discours, nous avons souvent peine à reconnaître l'implicite qu'ils révèlent, les non-dits qui en disent long et suscitent à notre insu certaines actions ou réactions. A partir d'exemples concrets de différentes problématiques, l'auteur propose dans cet ouvrage un décodage rapide et efficace des principaux éléments représentationnels, motivationnels et stratégiques qui répondent à différents enjeux et procèdent de fonctionnements individuels et collectifs. Cet ouvrage se présente comme un outil précieux de communication pour tous ceux qui souhaitent donner du sens aux dires.