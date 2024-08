Calendrier Astérix. Le village gaulois, Edition 2025

Fêtez les 65 ans de votre Gaulois préféré ! Cet anniversaire est l'occasion idéale pour se replonger au coeur du village gaulois. Tout eu long de l'année, retrouvez les habitants les plus emblématiques de cette charmante bourgade qui résiste encore et toujours à l'envahisseur romain. D'Astérix à Idéfix, en passant par Ordralfabétix, Panoramix et Bonemine, ils vous attendent tous dans ce calendrier pour une année 2025 sous le signe de la bonne humeur.