L'épopée héroïque et invraisemblable d'une bande de soldats anglais face à l'Allemagne nazie : le SAS, Special Air Service. Eté 1941. Au plus fort de la guerre dans le désert occidental, David Stirling, un jeune officier, a une idée folle, un nouveau plan d'attaque : surprendre l'ennemi là où il s'y attend le moins, derrière ses propres lignes. Malgré l'opposition du haut commandement britannique, il parvient à recruter des personnages éclectiques - d'un international de rugby à un cultivateur de tomates - qui, tous, veulent de l'action et s'affranchir des règles. Cette équipe fantôme, soumise à un entraînement surhumain, va devenir une unité d'élite avec une devise évocatrice : "Qui ose gagne" . Grâce à un accès inédit au journal de guerre du SAS et à ses archives secrètes, Ben Macintyre retrace l'histoire peu banale de ces soldats que tout opposait, hormis un courage hors norme et une farouche volonté de se battre contre l'Allemagne nazie et ses alliés. "Ce livre se lit comme un mélange des Douze Salopards et de La Grande Evasion, avec une pincée d'Ocean's Eleven, le tout dosé avec justesse". The New York Times Journaliste au Times, et auteur best-seller à la renommée internationale avec L'Espion et le Traître, Ben Macintyre est spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. L'adaptation de Rogue Heroes en série, réalisée par Steven Knight, créé l'événement lors de sa sortie sur Canal+ en 2022.