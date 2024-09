Dans les pantoufles de Darwin

PERE DE LA THEORIE DE L'EVOLUTION, Darwin est mondialement connu. Pourtant, que sait-on vraiment de lui et de son quotidien ? Savez-vous qu'il a observé des colombophiles souffler dans des pigeons ? Qu'il vomissait quand il était stressé ? Et qu'il était une telle star de son vivant qu'un fan lui a un jour envoyé ses poils comme sujet d'étude ? Comment tout cela a-t-il influencé sa façon de travailler, et la façon dont il a combattu ses détracteurs ? Grâce à sa correspondance riche de 15 000 lettres, Camille Van Belle et Adrien Miqueu dessinent les contours du vrai Darwin. Loin de l'image du vieux sage à longue barbe, un personnage surprenant se révèle, joyeux et ronchon, casanier et sociable, passionné de pigeons, d'orchidées et de romans à l'eau de rose ! Et vous aurez enfin la réponse à cette grande question : Comment diable Darwin a-t-il fait pour que sa théorie fasse le tour du monde, alors qu'il a passé sa vie enfermé chez lui... en pantoufles ? Camille Van Belle et Adrien Miqueu rendent ici un hommage espiègle mais fidèle et extrêmement documenté au plus célèbre des naturalistes. CAMILLE VAN BELLE est scientifique de formation et journaliste. Elle travaille pour le magazine Science et Vie Junior et a publié Les Oubliés de la science en 2022 chez Alisio. ADRIEN MIQUEU est physicien de formation, journaliste scientifique, historien des sciences et dessinateur.