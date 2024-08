L'année de la Lorraine

Du 1er de l'an à la Saint-Sylvestre, en passant par le Carnaval, Pâques, les feux de la Saint-Jean, la rentrée des classes ou encore la fête de Noël, l'année lorraine s'écoule au rythme de fêtes et de coutumes souvent anciennes. Car d'où nous vient en effet la tradition des crécelles, pendant la Semaine Sainte ? Et celle, typiquement vosgienne, des Champs golot ? Quelles sont les origines des feux de la Saint-Jean ou celles de l'oie de la Saint-Martin ? Les réponses à ces questions sont à chercher dans les racines même de la région. A la fois celtiques, chrétiennes et germaniques, celles-ci nous montrent que les fêtes de notre calendrier forment un patrimoine à part entière. Un patrimoine fragile et hélas trop souvent méconnu. Mais un patrimoine qu'il nous appartient de comprendre, de découvrir et de revendiquer... Pour mieux le sauvegarder !