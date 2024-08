Portrait littéraire de Michel Onfray. Le croqueur de réel

L'objet de cet essai est d'analyser l'anatomie d'un style , celui du philosophe Michel Onfray, de sa signature psychique, de son identité incarnée dans la trame de ses écrits et discours. Analyse d'un style percutant et savant qui contient le tout de l'homme. Analyse formelle des insistances, des lignes de force de l'oeuvre en repérant des articulations signifiantes. Analyse du fond de l'oeuvre , celle des signes d'une civilisation occidentale qui se dissout et a pour l'auteur, vocation à disparaitre. Analyse d'un homme CONTRE au plan des idées et de la raison, qui n'a de cesse de lever toutes les illusions pour approcher la vérité, et TOUT CONTRE au plan du corps et de la chair, pour s'apaiser. Cet essai tente d'éclairer cette déclaration fracassante d'un enfant fracassé, abandonné : "Je suis mort à 10 ans" , et comment l'homme adulte a su se faire un chemin de vie réparé en partie par une conscience active et travaillée, une volonté affirmée, une affiliation salutaire, celle à Nietzsche, Lucrèce entre autres, des philosophes dont les mots sont devenus un miroir de l'âme, mots qui l'ont constitué et fortifié. Portrait d'un homme hors normes, entre ténèbres et lumière, dont la puissance d'exister est une nique à la mort, un renversement des décors.