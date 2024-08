L'ingénieur et manager européen. L'enjeu du plurilinguisme pour la formation dans les Grandes Ecoles

Les auteurs partent du principe que la question des langues, c'est-à-dire celle de la pluralité des façons de parler et de voir le monde, est la pierre angulaire de tout projet véritablement européen. L'ingénieur-manager de demain travaillera, qu'il le veuille ou non, dans un cadre européen. Ce cadre est historiquement fixé et géopolitiquement indépassable, en dehors du débat sur les formes à donner à cette fédération qui se nomme aujourd'hui "Union européenne" . Depuis sa création en 1974, l'Union des Professeurs de Langues Etrangères des Grandes Ecoles et de l'Enseignement Supérieur Scientifique (UPLEGESS) se situe résolument dans une telle perspective réaliste en se posant comme objectif prioritaire d'apporter à la formation des ingénieurs et managers la dimension humaine - voire humaniste - que seules une bonne maîtrise d'autres langues et la connaissance intime d'autres cultures sont capables de développer chez nos étudiants. Le livre est constitué de conférences et de communications présentées lors des congrès annuels depuis 2008 autour du thème du plurilinguisme en Europe qui traitent les dimensions philosophique, psychologique, historique, sociolinguistique, anthropologique, politique, stratégique et didactique de l'enseignement des langues-cultures dans les Grandes Ecoles. Auteur(s) : Publication sous la direction de JÖRG ESCHENAUER Les articles réunis dans cet ouvrage reflètent l'évolution de l'Union des Professeurs de Langues Etrangères des Grandes Ecoles et de l'Enseignement Supérieur Scientifique (UPLEGESS), qui fête en 2024 ses 50 ans d'existence. Les contributions aux congrès annuels des dernières années ici regroupées traitent l'enjeu du plurilinguisme pour la formation et l'exercice du métier de l'ingénieur et du manager dans un cadre européen et international