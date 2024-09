Mémento 100% visuel de la pharmacologie IFAS/IFAP. 80 cartes mentales

La pharmacologie et les thérapeutiques en cartes 100% visuelles Ce livre de poche tout en couleurs synthétise en 80 fiches très visuelles ou "mind map" , tout ce qu'il faut retenir en pharmacologie pendant ses études en IFAS. Ces fiches sont classées en 19 parties, basées sur les connaissances à acquérir dans le bloc 2, module 4 (Notions de pharmacologie) du programme des études : - les généralités sur les médicaments ; - les 18 principales spécialités médicales : allergologie, anesthésie-réanimation, anti-inflammatoires, cardiologie, dermatologie, endocrinologie-diabétologie, gynécologie-obstétrique, hématopoïèse, hémostase, hépato-gastro-entérologie, immunologie-transplantation, infectiologie, neurologie, oncologie, ophtalmologie, pneumologie, psychiatrie, rhumatologie, urologie-néphrologie. Pour chaque fiche de médicaments, on retrouve 7 rubriques : indications, classes thérapeutiques et DCI, mécanisme d'action, précautions d'emploi, effets indésirables, transmissions à l'IDE, rôle aide-soignant. En stages, ce livre très visuel aidera l'élève aide-soignant à savoir comment réagir lors de la distribution des médicaments au patient et quoi transmettre à l'infirmier.