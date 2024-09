Bien plus qu'un médecin ; Unis par l'amour

Bien plus qu'un médecin, Allie Kincheloe Pour sauver son fils malade, Rhiann n'a confiance qu'en un seul homme : le Dr Patrick Scott. Alors tant pis s'il la hait depuis le drame qui a brisé leur belle amitié. Aujourd'hui, il va devoir oublier leurs différends pour opérer son enfant ! Mais, au cours de ces retrouvailles chargées d'émotion, Rhiann comprend qu'auprès de Patrick ce n'est pas seulement un excellent chirurgien qu'elle recherche, mais aussi l'homme attentionné qui lui manque tant... Unis par l'amour, Caroline Anderson Vivre ensemble, se côtoyer chaque jour à l'hôpital de Yoxburgh Park et veiller sur leurs enfants respectifs. L'équation semblait parfaite à Emily, lorsqu'elle a consenti à emménager chez Jack, son plus proche ami. Veuve et maman d'un petit bébé, elle avait alors besoin de soutien. Seulement, la proximité de Jack la trouble plus que de raison, au point qu'Emily imagine parfois repousser les limites de leur relation...