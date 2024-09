Princes & Princesses. L'époux grec d'une princesse ; Sarah et le cheikh ; Les révélations d'une princesse

L'époux grec d'une princesse, Julia James Pour sauver de la faillite sa famille exilée, la princesse Elizsaveta est prête à tout. Et même à contracter un mariage de convenance avec un homme qu'elle ne connaît pas ! Dès ses noces avec Leon Dukaris, son sens du devoir est pourtant mis à rude épreuve. Entre Leon et elle, le désir est sauvage, irrépressible. Or, si Leon a clairement énoncé qu'il ne sera jamais question d'amour entre eux, Eli sent poindre en elle des sentiments sincères et inavouables pour son époux grec... Sarah et le cheikh, Michelle Douglas Sarah a passé une nuit enivrante dans les bras du mystérieux Majed... Une nuit qui recèle bien des surprises. Non seulement elle se retrouve enceinte, mais son amant lui révèle être le prince héritier de Keddah Jaleel ! Bouleversée par ces découvertes, et consciente que sa vie ne sera plus jamais la même, Sarah hésite pourtant à accepter la demande en mariage du cheikh. Bien sûr, elle souhaite le meilleur pour leur enfant, mais peut-elle se contenter d'une union de pure convenance, alors qu'elle est tombée amoureuse de Majed ? Les révélations d'une princesse, Annie West Pour revoir sa fille adorée, qu'on lui a arrachée le jour de sa naissance, la princesse Carolina est prête à tout... et même à se faire embaucher comme nounou ! Arrivée chez Jake Maynard, le tuteur de la petite, elle sent une intense émotion l'envahir. Combien de fois a-t-elle rêvé de ces retrouvailles avec Ariane ! Pourtant, Carolina sait qu'elle doit se montrer prudente et surtout ne pas dévoiler sa véritable identité. Car, si Jake fait battre son coeur, il pourrait bien le lui briser, en la séparant de nouveau de son enfant... Romans réédités