Impossible adieu - Mensonge ou vérité ? - Un rancher irrésistible Prix Choc Impossible adieu, Catherine Mann Naomi tient ses jumelles dans ses bras. Tout cela, elle le doit à Royce, qui l'a aidée à accoucher dans sa voiture alors qu'elle était bloquée au coeur d'une tempête. Royce, l'homme avec qui elle a vécu une passion dévastatrice quelques mois plus tôt. Un amour impossible, même si elle ne rêve que de l'avoir pour époux et père de ses filles. Mensonge ou vérité ? , Joanne Rock Comment Marcus ose-t-il lui reprocher sa proximité avec son frère, alors que cela a toujours été le cas dans leurs bureaux de Los Angeles ? Lili pensait qu'ils avaient un rapport de confiance - voire bien plus -, au point de se désengager de ses fiançailles... Il semblerait que Marcus se soit servi de son charme uniquement pour la manipuler... Un rancher irrésistible, Joss Wood Fee Martinez, star de téléréalité, fait une entrée fracassante dans la vie du rancher Clint Rockwell en emboutissant son pick-up. Alors qu'elle se trouve à Royal pour son émission, elle devient vite obnubilée par le mystérieux et indomptable cow-boy. Mais derrière son caractère volcanique se cache un douloureux secret, Fee en est certaine... Romans réédités