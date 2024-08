J'aménage mon van. Carnet de suivi de mon projet

Prêt ? e à relever le défi d'aménager sa petite maison sur roues ? ! Aménager son fourgon, c'est donner libre cours à ses idées les plus folles, c'est faire le choix du sur-mesure pour transformer ses envies et ses besoins en priorités, c'est concilier à la fois problématiques du quotidien et envies de voyages, c'est surtout se lancer dans un chantier à taille humaine et une expérience de vie formatrice. Et comme tout chantier connaît ses aléas et implique un minimum d'organisation, un " carnet " dédié à votre projet d'aménagement de fourgon ne sera pas de trop pour vous aider à y voir clair : visites, achat, plans, modélisations 3D, choix des fournisseurs, couleurs des lambris, positionnement des meubles... ce guide vous accompagne à de A à Z, à chaque étape de votre projet. Muni ? e d'un crayon et une gomme, vous pourrez planifier les travaux de votre future maison sur roues sans rien oublier ni négliger tout au long de son évolution !