Idylles à New York Tome 1 : La danseuse et le pianiste ; Retrouvailles sous tension

Série "Idylles à New York" - Volume 1/2 Entre luxe et volupté, l'incroyable destin d'une famille... La danseuse et le pianiste Tessa Wilde, danseuse de ballet rendue sourde par un accident, ne peut y croire. Non seulement elle ressent mais elle entend chaque note jouée par le pianiste Julian Shine, musicien de génie qui a perdu toute confiance en lui. Pour elle, l'espoir renaît. Mais ne serait-ce pas un artifice de son imagination, malvenu en ce jour d'audition où elle n'a pas le droit à l'erreur ? Retrouvailles sous tension A bout de souffle, engoncée dans sa robe de mariée, Allegra panique. Face à elle, Zander Wilde entouré de ses proches. Allegra vient de fuir la cérémonie qui devait consacrer son union à un politicien pour atterrir par hasard dans cette salle comble qui accueille l'anniversaire de Zander, le seul homme qui ait jamais fait battre son coeur. Et qui ne semble pas avoir oublié qu'elle l'a abandonné sans explication... Romans réédités