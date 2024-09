Retrouvailles à Las Vegas. La règle du bonheur

Retrouvailles à Las Vegas, Denise N. Wheatley our échapper aux commérages de sa petite ville, Eva accepte, sur un coup de tête, un poste d'urgentiste... à Las Vegas ! Dans cette grande ville où l'anonymat est de mise, elle pourra mener sa carrière sereinement. Du moins le croit-elle, car, sitôt les portes de l'hôpital franchies, elle se retrouve nez à nez avec un médecin qu'elle connaît bien, et pour cause : le Dr Clark Malone était son meilleur ami avant qu'une fabuleuse nuit de passion les éloigne... La règle du bonheur, Janice Lynn aisser une place au bonheur : telle est la règle de Julia, infirmière à l'hôpital de Knoxville. Or, pour atteindre la félicité, elle s'efforce de garder son coeur à l'abri des désillusions et autres chagrins d'amour. Pourtant, depuis que le Dr Richards s'est mis en tête de la séduire, Julia doute de ses résolutions. Cet homme qui la fait fantasmer dans le secret de ses nuits pourrait-il être celui qui la délivrera de sa forteresse de solitude ?