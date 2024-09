Les maths avec Léonie CP. Fichier de différenciation à photocopier, Edition 2024

Les Maths avec Léonie : Manipuler, verbaliser, abstraire Une nouvelle édition conforme aux Programmes 2024 Une méthode inspirée de la pédagogie de Singapour et conçue par des enseignants français. Une méthode explicite fondée sur 6 dimensions d'apprentissage : la manipulation, l'observation, la modélisation mathématique, l'entraînement et la répétition, les jeux, la résolution de problèmes. Une méthode très progressive et spiralaire, idéale pour toutes les classes. Une méthode qui s'appuie sur la collaboration et la communication entre élèves. Le fichier de différenciation Pour chaque leçon, deux types de fiches d'exercices : remédiation pour les élèves en difficulté et approfondissement pour ceux qui ont réalisé avec facilité les exercices des fiches d'entraînement. Toutes ces fiches sont photocopiables pour une classe. Les outils de la méthode => Pour l'élève et pour la classe Les cahiers de l'élève Les fiches d'entraînement en autonomie à télécharger gratuitement sur le site ressources Le fichier photocopiable de différenciation (présentation ci-dessus) Les jeux => Le matériel de manipulation Cubes à manipuler Pièces et billets Horloges => Pour l'enseignant Le guide pédagoggique Les cahiers numériques enseignant Le site ressources avec de nombreux documents à télécharger (fiches d'entraînement en autonomie, guide pédagogique, jeux etc. .) => Une présentation détaillée de la collection est disponible ici ! Le groupe facebook Et si vous rejoigniez la communauté Facebook Les Maths avec Léonie ? Vous pourrez échanger en direct avec des enseignants qui utilisent la méthode !