Il n'a jamais été aussi proche de sa libération. Elle n'a jamais été autant attirée par un homme. A quelques jours de sa sortie, il risque le pire... comme le meilleur... elle. Ash arrive au bout de sa peine. La prison, il y a passé la moitié de sa vie. En pleine canicule, tout en s'efforçant de survivre dans cet enfer, un rayon de soleil débarque. Isla. Quelques minutes passées ensemble et il comprend que son univers risque de voler en éclats. Isla, bibliothécaire, a été assignée au pénitencier de Rockwoods, l'un des plus dangereux du pays. Bien décidée à faire régner l'ordre dans son nouveau fief, elle devient rapidement la cible des pires criminels. Apeurée par ces hommes sans foi ni loi, elle pourra toutefois compter sur la protection d'Ash, ce bad boy qui l'a intriguée dès le premier regard. Celui qui a décidé de la protéger coûte que coûte et qui l'attire de plus en plus... Mais à quel prix ?