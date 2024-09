La potion magique de Noël

Noël approche et tous sont impatients de la venue du Père Noël. Tous, sauf Miranda. La sorcière déteste cette période de l'année, elle préfère Halloween ! Et si elle fabriquait une potion magique pour détruire la joie de Noël ? Ravie de son idée, elle se met au travail... C'est alors qu'une tornade prénommée Suzie fait irruption dans sa vie. L'espiègle fillette de six ans sèmera vite le trouble dans son esprit et dans son coeur. Miranda mettra-t-elle son plan à exécution ? Ou Noël triomphera-t-il ?