Revue d'économie financière N° 154, 2e trimestre 2024 : Finance et sport

En cette année 2024, la France accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) d'été. Ils représentent la plus grande manifestation mondiale sur le plan sportif et devraient être suivis par treize millions de spectateurs et quatre milliards de téléspectateurs. L'économie du sport et ses liens avec la finance seront particulièrement discutés. Les questions sont nombreuses pour qui veut mieux comprendre le sujet. Qui sont les principaux acteurs du marché ? Comment obtiennent-ils les financements ? Comment sont organisés les JO ? Comment sont vendus les droits TV ? Comment s'achète une superstar ? Une star peut-elle demander qu'une partie de son salaire ou ses primes lui soit payées en cryptomonnaie ? Peut-on assimiler le footballeur lui-même à un produit financier ? Qu'en est-il des autres disciplines sportives ? Peut-on mesurer et comment les retombées du sport ? Les JO sont-ils rentables ? Peut-on mesurer le bonheur du public et de la population ?