Le mental du golfeur. Techniques, exercices et entraînement pour exceller au golf

Ce livre présente une méthode qui permet aux joueurs de tous niveaux et de toutes expériences d'être toujours au sommet, en augmentant leur potentiel, leur plaisir, la confiance en leurs capacités et leur habileté à maintenir un " niveau d'excellence " dans les situations de grande pression. Les 18 chapitres de l'ouvrage examinent les différents aspects du jeu et du joueur (concentration, conscience de soi, recentrage sur les objectifs, relaxation avant et pendant le jeu, gestion de la partie et des coups, stratégies mentales, étude du terrain de jeu, routines d'entraînement, etc.), offrant au lecteur des pistes de réflexion pour comprendre son propre jeu et des exercices et schémas pour tirer le meilleur parti de ses capacités.