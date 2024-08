Pharmacologie générale Toxicologie. Mécanismes fondamentaux

Cet ouvrage est destiné aux futurs préparateurs techniciens en pharmacie et à l'ensemble de l'équipe officinale. Il reprend les grandes notions nécessaires à la compréhension de la pharmacologie et de la toxicité, indispensables pour préparer vos examens et développer vos compétences à l'officine. Retrouvez en détails les trois grandes étapes de la pharmacologie : - la phase pharmaceutique qui correspond au passage du principe actif en solution ; - la phase pharmacocinétique (absorption, distribution, métabolisme, élimination) qui permet de comprendre comment se détermine la posologie des médicaments ; - la phase pharmacodynamique qui explique les interactions entre les principes actifs et l'organisme. La toxicologie est également abordée sous différents angles : - les types de toxicités ; - la dépendance et la toxicomanie ; - les traitements des intoxications ; - la pharmacovigilance. Les notions théoriques sont complétées par de nombreux exercices et leurs corrigés. Cet ouvrage permet de mieux comprendre les contraintes liées à l'utilisation des médicaments ainsi que les interactions médicamenteuses. Il souligne la nécessité de transmettre des conseils adaptés aux patients pour améliorer l'observance et l'efficacité des traitements tout en contrôlant leur toxicité.