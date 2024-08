Leçons d'investissement. Les maîtres de l'art

Un cours magistral sur l'investissement, sur la base d'entretiens du légendaire fondateur de The Carlyle Group, David M. Rubenstein, avec les plus grands noms de la finance. Qu'ont en commun les investisseurs les plus performants ? David M. Rubenstein, qui a cofondé l'une des plus grandes sociétés d'investissement au monde, a interrogé les plus grands investisseurs du globe pour découvrir les principes, les expériences et les stratégies indispensables qui guident leurs pratiques. Après trois décennies au sommet du monde hyper-compétitif du capital-investissement, David M. Rubenstein transmet aujourd'hui tout ce qu'il a appris sur l'art et la manière d'investir - des actions, des fonds communs de placement et de l'immobilier au capital-risque, au private equity, aux crypto-monnaies et plus encore. Grâce à un accès sans précédent aux leaders mondiaux de la finance - dont beaucoup s'expriment rarement en public - David M. Rubenstein a élaboré le livre le plus documenté de sa catégorie. Que vous soyez novice en matière d'investissement ou un professionnel chevronné, ce livre transformera à jamais votre façon d'aborder les marchés.