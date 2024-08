La Bible et la violence

Alors que la pratique religieuse s'effondre, la société devient toujours plus violente. Pourtant, la violence n'est-elle pas aussi l'apanage des religions ? On tue au nom d'un dieu, on maudit en son nom, on conquiert pour édifier le royaume de Dieu. Quelle place a la violence dans les textes sacrés et les religions ? La violence est devenue banale, quotidienne. Elle touche chacun d'entre nous, à l'échelle de la famille, de l'entreprise ou de la société. Mais elle semble se déployer davantage, aujourd'hui, au nom des religions qui, pourtant, prônent un monde où règne la paix, où il fait bon vivre ensemble. Mais la violence n'existe-t-elle pas aux racines mêmes des religions ? Présente dans leurs textes fondateurs, elle est souvent insupportable au lecteur contemporain, croyant ou non. Celui-ci peine à y déceler des clés de réflexion sur lui-même, la société ou le monde, ou simplement à les lire sereinement, sans les rejeter ni les caricaturer. Des voix diverses montrent en quoi ces textes conservent toute leur actualité lorsqu'il s'agit de penser cette importante réalité anthropologique.