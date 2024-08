A ce soir, maman !

Chimamanda Ngozi Adichie et Leire Salaberria, après le succès de Nous sommes tous des féministes, nous offrent une histoire qui évoque tes joies simples de la vie de tous les jours en famille, et les manières d'être présents... même lorsque nous ne sommes pas là. Un album tendre et chaleureux, à partager avec tes petits !