En selle, Sakamichi ! Tome 3

La victoire est à un coup de pédalier ! Un manga culte co-édité avec l'Equipe ! Première course pour Sakamichi Onoda ! C'est le début de la course de bienvenue pour les élèves de première année du club de cyclisme ! Sakamichi, qui comptait y participer sur son vélo de tous les jours, aura pour la première fois l'occasion de monter sur un vrai vélo de course. Arrivera-t-il à en exploiter pleinement le redoutable potentiel ?