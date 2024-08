Alien Tome 2 : Descendance

Dans l'espace lointain, un monde est infecté par la race la plus meurtrière de l'univers. Quand la plupart des gens n'y verraient qu'un danger mortel, la Weyland-Yutani Corporation l'envisage comme un formidable business lucratif. Ainsi, certaines personnes peuvent désormais monter à bord du Descendant pour découvrir les secrets enfouis d'un désastre légendaire, sur une lune glacée ! Mais lorsque LV-695 est envahie, la famille Yutani décide de régler personnellement le problème ! Deuxième et dernier tome pour le duo créatif Declan Shalvey (qui dessine ici quelques pages en plus de signer le scénario) et Andrea Broccardo. Les comics Aliens se poursuivent néanmoins mais avec des projets qui sortiront des sentiers battus.