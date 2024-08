Avengers/Defenders War

Manipulées par Dormmamu et Loki, les deux plus puissantes équipes du monde s'affrontent dans un combat sans précédent. Captain America contre Namor ! Thor contre Hulk ! Avengers contre Défenseurs ! Qui l'emportera ? Les règlements de compte musclés entre héros et les crossovers sont courants de nos jours, mais dans les années 70, ce n'était pas le cas ! La saga contenue dans cet album, parue à l'origine en 1973, est la première à faire se croiser deux séries régulières : Avengers et Defenders, chapeautées par le même scénariste Steve Englehart.