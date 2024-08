Champignons. Science, secrets et vertus

Dans la nature, dans nos cuisines ou dans nos pharmacies... Les champignons sont omniprésents et jouent souvent un rôle insoupçonné dans notre quotidien. Ils sont d'une importance cruciale pour le bon développement des écosystèmes, mais pas seulement ! Le saviez-vous ? Certaines espèces ont des propriétés thérapeutiques qui peuvent sauver des vies, et d'autres, d'incroyables pouvoirs culinaires, comme faire pétiller le champagne, ou accentuer le goût du chocolat. Mais qu'est-ce qu'un champignon, exactement ? Dans cet ouvrage, explorez ce fascinant monde botanique plein de mystères, et découvrez : - Environ 300 espèces de champignons et de lichens, ainsi que les secrets du mycélium. - Comment ils cohabitent, interagissent avec la faune et la flore, mais aussi avec nous. - Comment les identifier et les récolter dans la nature, ou encore, comment en faire pousser chez vous. Grâce à ce livre complet, didactique et entièrement illustré, écrit par des experts, vous apprendrez tout sur la science, les secrets et les vertus de ces organismes extraordinaires. Lynne Boddy, spécialiste des champignons et enseignante à l'université de Cardif, a reçu en 2021 un prix de l'Arboricultural Association pour l'ensemble de son oeuvre. Ali Ashby, biologiste spécialisée dans les champignons, a travaillé en tant que chercheuse à la Royal Society University à Cambridge.