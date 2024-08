L'Epée de Vérité Tome 4 : Le Temple des Vents

" L'incendie viendra avec la lune rouge. Celui qui est lié à l'épée verra mourir les siens. " L'Epée de Vérité en main, Richard a combattu la mort et secouru le peuple de D'Hara. Mais l'empereur Jagang, puissant jusqu'à la démence, lui oppose un ennemi insaisissable, une horrible maladie qui frappe des milliers d'innocents. Richard cherche un remède mais il est pris entre deux feux, car selon la prophétie, il devra perdre la femme qu'il aime ou sa propre vie. Richard et Kahlan vont tout risquer pour mettre au jour la source du fléau : une magie enfermée depuis trois mille ans dans le Temple des Vents... " Mais sur ce chemin, la foudre le frappera, car sa bien-aimée le trahira dans son sang. " Ainsi parle la prophétie. L'un des plus grands cycles de la Fantasy mondiale, traduit en vingt langues et vendu à plus de 26 millions d'exemplaires. " Ce qu'on a fait de mieux en matière de Fantasy épique. " Publishers Weekly