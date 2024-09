Samuel Beckett : extinctions

"Extinctions" présente les stratégies de Beckett afin de conduire l'être jusqu'à son impossibilité d'exister et à sa vacuité. Les lieux du corps, comme ceux de l'espace et du temps subissent - par la fiction, la poésie, le cinéma, la télévision et la radio- tout ce qui s'écroule puis s'efface et s'éteint par la puissance de l'imaginaire. L'essai, à travers une numérotation choisie, révèle les langages profondément novateurs et créateurs de Beckett pour dire l'épuisement du sens. Les stratégies de l'imaginaire éliminent toute révélation illusoire. Deux citations sont emblématiques de cette oeuvre paradoxale entre l'impossibilité du dire et l'effacement : de "au commencement était le calembour" jusqu'à "Assez les images" où ne subsiste que la musique du silence dans le noir.