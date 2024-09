Je suis redevenu celui que je n'avais jamais été

Au début était le mot, et à la fin aussi est le mot. Le mot est, c'est tout. En ce sens, le seul sujet de l'écriture est l'écriture, ou plus exactement le seul sujet de l'écrit est l'écrit, l'acte d'écrire. Le seul sujet que désigne le mot est le mot. Par les mots, on accède aux mots. Par la déformation des mots, on accède aux déformations qui sont nécessaires pour dire. Sinon, on ne dit rien.