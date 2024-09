Tempête à l'île Milliau

Julien Arnal est un pro de l'information et des affaires criminelles. Lorsque son journal, La Nation Républicaine dirigée par l'odieux Gardez, le diligente pour enquêter à Trébeurden, il sait que ce n'est pas pour faire du tourisme ! Une jeune fille de la côte, Soizic Goem, présentant une étrange plaie à l'épaule, a été retrouvée sans vie sur l'île Milliau toute proche. Celle-ci fut autrefois la propriété de Lucie Jourdan, célèbre actrice parisienne, amie intime d'Aristide Briand, homme politique français très en vue sous la Troisième République. Dans cette affaire, le suspect n°1 n'est autre que Germain Sauvaget, un confrère de l'audiovisuel, présentateur vedette du 13 heures national à la réputation de grand séducteur. Un coupable tout désigné. Mais l'est-il vraiment ? De surprise en surprise, Julien Arnal va s'immerger dans un milieu où le sel irrigue les veines tout autant que les colères. Il va réveiller le passé et les rancunes, cultiver les inimitiés et payer au prix fort cette quête de vérité. De quoi lui faire regretter plus que jamais sa vie citadine !