Sur les ailes du temps, j'ai cueilli tous ces mots

Lorsque l'esprit du lecteur s'envole au rythme des mots invoqués par la prose poétique, il peut se surprendre à rêver et à imaginer un monde meilleur... A travers des photographies - fragments d'éternité joliment capturés - et des vers enchanteurs délicatement tissés, Bernadette Cocheril-Boudan invite le lecteur à contempler le charme de la nature et à prendre conscience de la richesse de ce qui nous entoure. Tout en dressant un message de paix et de tolérance, elle rend un tendre hommage à la vie, éphémère et pourtant immortelle.