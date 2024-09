Les vicissitudes de la gouvernance au Sénégal

En mars 2024 au Sénégal se sont tenues des élections présidentielles, pendant lesquelles le monde entier a pris la mesure des dysfonctionnements et des tensions qui animent le pays depuis des décennies. A l'issue du scrutin et malgré les campagnes de dénigrement à son encontre, le candidat du Parti africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef), Ousmane Sonko, a été élu Premier ministre. Dans cet essai d'une fine acuité, Ibrahima Bob analyse les événements politiques récents et revient sur les facteurs internes et externes qui influencent la politique sénégalaise, faisant résonner toute la complexité des défis auxquels sont confrontés les dirigeants et les électeurs. Il met en lumière les différentes luttes pour le pouvoir, les tentatives d'intimidation politique et les aspirations à une gouvernance plus transparente et inclusive. Un essai pertinent, peinture de la réalité politique du Sénégal à l'heure de l'avènement au pouvoir d'un nouveau gouvernement.