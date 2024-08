Ciels extraterrestres. Une excursion à travers l'Univers

Au milieu d'un désert de sable perdu sur une planète dans une galaxie lointaine, très lointaine, un jeune homme regarde les 2 soleils se lever. Eh bien, ce livre, c'est ça : se tenir sur une planète exotique te regarder le ciel. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait un voyage dans l'univers ? A quoi ressemble un lever de Terre depuis la Lune ? Admirez les anneaux de Saturne vus d'un vaisseau spatial naviguant juste au-dessus d'eux, les montagnes et les plaines glaciales de Pluton ou encore la surface d'une comète. Sur une planète située à des milliers de milliards de kilomètres de la Terre, admirez le spectacle des ombres étranges et magnifiques projetées par des centaines de milliers de soleils. Et si vous tombiez dans un trou noir, quelle serait la dernière chose que vous verriez avant d'être spaghettifié ? Pour l'aspirant citoyen extraterrestre, le touriste spatial occasionnel ou le lecteur curieux, Plait est un guide éclairant et toujours divertissant des vues les plus étranges de notre univers. Dans cette découverte immersive et vivante du cosmos, Philip Plait s'inspire ingénieusement des dernières découvertes scientifiques et de son imagination prodigieuse pour vous transporter dans dix des sites les plus spectaculaires que l'espace offre à voir. Au cours d'une série de saynètes hautes en couleur, au fondement scientifique rigoureux et augmentées d'une bonne dose d'humour, cet ouvrage vous place à la surface de mondes étrangers, de notre Lune familière aux confins de notre système solaire et au-delà.