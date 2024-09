Une année auprès de mon arbre

Un magnifique album qui présente un arbre, un pommier, et un groupe d'enfants qui virevoltent autour de lui : au fil des mois, certains lui accrochent une mangeoire pour les oiseaux, d'autres s'y réfugient pour y trouver de la fraîcheur, d'autres encore se hâtent d'y cueillir les fruits mûrs. Ainsi, le jeune lecteur découvre l'arbre dans tous ses états. De janvier à décembre, il y observe la magie des saisons et leurs transformations. Un bel album pour aiguiser curiosité et sens de l'observation, mais aussi pour admirer et comprendre le cycle des saisons.